Жители и гости Владивостока стоят в километровых пробках на выезде из города

Жители Владивостока жалуются на километровые пробки, которые возникают на выезде из города. Корреспондент PRIMPRESS сообщил, что проезд участка дороги, на котором ведутся ремонтные работы, занимает более получаса.
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