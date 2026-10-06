🚍 Показываем новые автобусы, которые выйдут на маршруты в Симферополе, Симферопольском районе и Керчи Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в республику поступил 21 новый автобус большого класса марки ЛиАЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым