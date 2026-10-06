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test mazurok

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🚍 Показываем новые автобусы, которые выйдут на маршруты в Симферополе

🚍 Показываем новые автобусы, которые выйдут на маршруты в Симферополе, Симферопольском районе и Керчи Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в республику поступил 21 новый автобус большого класса марки ЛиАЗ.

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