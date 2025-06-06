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Царьград

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Мошенники ставят таймер: новая схема обмана через звонки

Мошенники ставят таймер: новая схема обмана через звонки

Аферисты дают жертве всего 40 минут на оформление кредита, а затем снова выходят на связь.Силовые структуры раскрыли новые детали работы телефонных мошенников, которые заманивают потерпевших в ситуации, когда те оформляют кредиты под давлением.

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