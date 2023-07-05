Новости, события, факты

146 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Автор фильмов про Путина и Крым назначен гендиректором ТАСС. «Это больше, чем кадровое решение»

Автор фильмов про Путина и Крым назначен гендиректором ТАСС. «Это больше, чем кадровое решение»

5 июля премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Сергея Михайлова от должности генерального директора ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя
. а что мешает как на Украине просто создать список иношоубизартистов ,которым навсегда должны быть запрещены  концертные выступления везде,где бы то ни было в РОССИИ.Сколько можно,тоженужен  указ КРЕМЛЯ.задолбали все элитсодержанцы и музыкальные проституты продюсеры и сруны-певуны....
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх