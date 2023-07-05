Автор фильмов про Путина и Крым назначен гендиректором ТАСС. «Это больше, чем кадровое решение»
5 июля премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Сергея Михайлова от должности генерального директора ТАСС.
Комментарии
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. а что мешает как на Украине просто создать список иношоубизартистов ,которым навсегда должны быть запрещены концертные выступления везде,где бы то ни было в РОССИИ.Сколько можно,тоженужен указ КРЕМЛЯ.задолбали все элитсодержанцы и музыкальные проституты продюсеры и сруны-певуны....
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