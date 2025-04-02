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Суд требует от Финляндии объяснить ситуацию с границей

Суд требует от Финляндии объяснить ситуацию с границей

По данным СМИ, Европейский суд по правам человека (сокр. ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии разъяснить основания для закрытия границы с Россией, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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