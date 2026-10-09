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Царьград

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Бурндуки в Красноярском крае начали массово воровать корм

Бурндуки в Красноярском крае начали массово воровать корм

В Красноярском крае бурундуки воруют корм у копытных, что стало настоящей проблемой для центра охраны дикой природы "Инстинкт".

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