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Евстифеев не исключает цены нефти Brent в диапазоне 100-110 долларов за баррель

Евстифеев не исключает цены нефти Brent в диапазоне 100-110 долларов за баррель

Мировые цены на нефть на неделе с 12 по 18 октября будут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и последствий урагана в Мексиканском заливе.

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