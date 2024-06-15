«Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья Байдена «Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья БайденаАмериканский лидер Джо Байден шокировал своим поведением союзников на саммите G7 в Италии, состояние президента США явно ухудшилось в последнее время.
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"....,что второй президентский срок он не потянет." От такого количества препаратов, которыми пичкают деда Дементия, он не доживет до выборов.
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16 час.
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