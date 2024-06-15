«Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья Байдена «Это худшее состояние, чем когда либо»: Союзники США по G7 озабочены состоянием здоровья БайденаАмериканский лидер Джо Байден шокировал своим поведением союзников на саммите G7 в Италии, состояние президента США явно ухудшилось в последнее время.