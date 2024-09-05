В филиале фонда «Защитники Отечества» пройдет личный прием ветеранов СВО

Прокурор республики даст обратившимся подробные разъяснения действующего законодательства. Личный прием ветеранов и участников специальной военной операции, а также членов их семей состоится в филиале фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске.
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