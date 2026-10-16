На Камчатке 16 октября зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Оно произошло на южном побережье, очаг залегал на глубине 138 километров.
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