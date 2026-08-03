Назван простой способ замедлить процесс старения организма

Снижение потребления белка может благоприятно влиять на обмен веществ и замедлять процессы старения. К такому выводу пришли авторы обзора более 350 научных исследований, опубликованного в журнале Cell Press Blue (CPB).
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