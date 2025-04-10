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Царьград

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Трамп назвал сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп назвал сроки урегулирования конфликта на Украине

Несмотря на ухудшение ситуации по разрешению украинского вопроса за последнюю неделю, Дональд Трамп заявил об относительно скорых сроках урегулирования конфликта.

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