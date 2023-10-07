Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на «Валдае»

Художник Александр Шилов был награжден званием Героя труда Российской Федерации за свои значительные достижения в развитии отечественной культуры и искусства, а также за его долголетнюю и продуктивную работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии