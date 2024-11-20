Бить ATACMS по России - "провокационный жест": Неожиданный совет Кремлю прилетел из США

Влад Владимиров

Импичмент Байдена в следствии его же личных неадекватных действий. Когда все это способствует лишь принесение огромного вреда его стране. Он ведь не соображает о возможных за данный его шаг последствий... При чем там уже не лично для него , а для всей их пиндовской стороне.