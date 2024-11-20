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Царьград

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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Американцы опять поржали. Они долбят своими ракетами по нашей территории а пиз..ы получают xoxлы...Даже бояться позд...
  • Gennady Domnenko
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Бить ATACMS по России - "провокационный жест": Неожиданный совет Кремлю прилетел из США

Бить ATACMS по России - "провокационный жест": Неожиданный совет Кремлю прилетел из США

В США появилось мнение, что разрешение Джо Байдена бить ракетами ATACMS по России является "провокационным жестом".

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Комментарии
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Влад Владимиров
Импичмент Байдена в следствии его же личных неадекватных действий. Когда все это способствует лишь принесение огромного вреда его  стране. Он ведь не соображает о возможных за данный его шаг последствий... При чем там уже не лично для него , а для всей их пиндовской  стороне.
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