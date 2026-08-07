❗️За сутки в Севастополе военные и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотников ВСУ Губернатор города Михаил Развожаев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️За сутки в Севастополе военные и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотников ВСУ Губернатор города Михаил Развожаев.