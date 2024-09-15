Какую болезнь скрывает от всех Игорь Николаев

В СМИ поползли слухи о проблемах артиста со здоровьем. Игорь Николаев Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressПоклонники Игоря Николаева встревоженно обсуждают слухи о том, что маэстро недоговаривает правду о состоянии своего здоровья.
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