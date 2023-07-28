Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО

До Москвы снова долетел украинский дрон.Москва вновь подверглась атаке беспилотника. Дрон был сбит. "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
До Москвы снова долетел украинский дрон.Москва вновь подверглась атаке беспилотника. Дрон был сбит. "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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