Российским школам рекомендовали ограничить число детей иностранцев в классах

Это касается детей с плохим знанием русского языка Министерство просвещения РФ рекомендовало детсадам и школам ограничить число детей иностранцев с плохим знанием русского языка до трех человек на группу и класс.
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