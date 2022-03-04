Крылов о победе над «Ак Барсом»: «Смеялись во втором периоде: «Даже судьи достали прошлогодние методички»

Александр Крылов рассказал о победе над «Ак Барсом» (5:2) во втором матче серии Кубка Гагарина. – Что можно говорить, если мы увозим две игры? Это, конечно, здорово.
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