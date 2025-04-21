Легкая промышленность: инвестиции в полипропиленовые ковры

Компания «Роял Тафт» (Московская область), производитель тафтинговых ковровых изделий, построит второй завод в индустриальном парке в Дмитрове, увеличив мощности более чем вдвое, до 25 млн кубометров в год.
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