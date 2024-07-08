СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в РФ призван дать понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов.
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