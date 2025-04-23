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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Гагарина. Седьмые матчи серий 2-го раунда. «Салават» примет «Спартак», «Локомотив» против «Авангарда»

Также в среду состоится седьмой матч в серии «Салават Юлаев» – «Спартак».   Кубок Гагарина Второй раунд Салават Юлаев – Спартак Дата проведения 23 апреля, 17.

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