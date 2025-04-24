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Собираются за Бычок: ВС РФ близки к прорыву фронта ВСУ между Торецком и Мирноградом

Собираются за Бычок: ВС РФ близки к прорыву фронта ВСУ между Торецком и Мирноградом

Российские военные близки к прорыву обороны противника между городами Торецк и Мирноград в ДНР. Анализ ситуации на этом участке ЛБС позволяет сделать вывод о том, что текущие проблемы ВСУ являются только началом более крупных неприятностей, с которыми командование киевского режима может столкнуться уже в самое.

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