Российские военные близки к прорыву обороны противника между городами Торецк и Мирноград в ДНР. Анализ ситуации на этом участке ЛБС позволяет сделать вывод о том, что текущие проблемы ВСУ являются только началом более крупных неприятностей, с которыми командование киевского режима может столкнуться уже в самое.
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