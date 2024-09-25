В РФ афиксировали два случая заболевания новым вариантом коронавируса

Роспотребнадзор зафиксировал два случая заболевания новым вариантом коронавируса. Как пишет Комсомольская правда, основные симптомы штамма ХЕС — головные боли, чувство усталости, насморк, кашель, утрата аппетита и обоняния, а также боль в горле и лихорадка.
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