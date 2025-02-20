Маск: Зеленский снимался для журналов, пока молодежь гибла в окопах

Илон Маск написал ещё ряд постов с жёсткой критикой Зеленского и на украинскую тематику.Глава департамента эффективности правительства США и правая рука президента Дональда Трампа Илон Маск разразился критикой в адрес Зеленского и припомнил киевскому режиму казалось бы забытый эпизод — смерть ам американского журналиста Гонсало Лиры в тюрьме сБУ.