За низкие зарплаты работодателя могут наказать

С начала следующего года, согласно принимаемой Госдумой поправки к Трудовому кодексу, работодателей, выплачивающих работникам заработную плату ниже 19 242 рублей, могут начать штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.
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