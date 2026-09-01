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Путин: Россия не бьет по руководству Украины, чтобы было с кем вести переговоры

Путин: Россия не бьет по руководству Украины, чтобы было с кем вести переговоры

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что российская сторона сознательно не наносит удары по военно-политическому руководству Украины.

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