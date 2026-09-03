Первое фото единственного внука Джона Леннона и Йоко Оно: младший сын музыканта Шон впервые стал отцом

Для Леннона-младшего, которому в октябре исполнится 51 год, это первый ребенок Джон Леннон с сыном Шоном , фото: соцсетиВ семье наследника Джона Леннона и Йоко Оно — Шона — праздник.
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