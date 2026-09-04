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Воронежские новости

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«Факел» оштрафован на 45 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

«Факел» оштрафован на 45 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

Воронежский «Факел» оштрафован на 45 тысяч рублей за бросание предметов на поле и скандирование оскорблений болельщиками во время матча с «Зенитом».

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