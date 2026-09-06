NYT: на Украине система военных закупок изобилует неэффективным управлением

На Украине есть случаи переплаты за оружие, заключения сделки с посредниками, а не напрямую с производителями, а также подписания контрактов с компаниями, которые уже не выполнили свои обязательства или были обвинены в коррупции.
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