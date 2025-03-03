Между нами, девочками: что подарить лучшей подруге на 8 марта Алёна ЮрьеваМеждународный женский день — это прекрасный повод не только для того, чтобы поздравить любимых женщин, но и для того, чтобы обменяться искренними подарками с близкими подругами.