«Это ломает психику»: Светлаков признался, что обрадовался, когда дети отказались от актерской карьеры

Светлаков заявил о нежелании своих детей становиться актерами Сергей Светлаков, ставший членом жюри шоу «Хочу на ТНТ», рассказал, почему его обрадовало нежелание наследников идти по его стопам.
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