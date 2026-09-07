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«Это ломает психику»: Светлаков признался, что обрадовался, когда дети отказались от актерской карьеры

«Это ломает психику»: Светлаков признался, что обрадовался, когда дети отказались от актерской карьеры

Светлаков заявил о нежелании своих детей становиться актерами Сергей Светлаков, ставший членом жюри шоу «Хочу на ТНТ», рассказал, почему его обрадовало нежелание наследников идти по его стопам.

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