Какой сегодня праздник: 13 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В России празднуют День основания Черноморского флота. Еще в этот день началось строительство первой в нашей стране железной дороги, а кардинал Ришелье ненароком изобрел столовые ножи.
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