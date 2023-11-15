Спикер палаты представителей США поддержал расследование в отношении Байдена

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки республиканец Майк Джонсон заявил, что поддерживает расследование против главы государства Джо Байдена, которое может привести к импичменту президента.
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