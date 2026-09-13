Опять без побед: астраханский «Волгарь» так и не смог прервать неприятную для себя тенденцию

И остался в зоне вылета. Сегодня в Астрахани в рамках 9-го тура первенства Второй лиги дивизиона А (группа «Золото») местный «Волгарь» принимал саратовский «Сокол».
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