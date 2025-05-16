За кого болеть на PGL Astana? Расскажет 1xBet

Всё! Главное событие 2025 года подходит к своему кульминационному моменту – плей-оффу. В решающую стадию вышли такие коллективы как: -Team Spirit -NAVI -Aurora Gaming -NIP -The Mongolz -mibr -FURIA -Astralis Кто главный фаворит на победу в турнире PGL Astana? В данный момент ярко показали себя только два коллектива – монгольская пятерка The Mongolz и одна из лучших команд мира Team Spirit.
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