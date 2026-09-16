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Газета.ру

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В "Факеле" пошутили, что Моуринью станет новым тренером команды

В "Факеле" пошутили, что Моуринью станет новым тренером команды

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов назвал бредом информацию о том, что команду возглавит экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, передает «Матч ТВ» .

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