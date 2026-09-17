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Газета.ру

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Мбаппе назвал текущий год идеальным для завоевания "Золотого мяча"

Мбаппе назвал текущий год идеальным для завоевания "Золотого мяча"

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что текущий год отлично подходит для завоевания «Золотого мяча».

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