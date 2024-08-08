Суд оштрафовал издателя "Радикальной политики" Стомахина на 10 тысяч рублей

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал публициста и издателя газеты "Радикальная политика" Бориса Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст.
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