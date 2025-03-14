Букмекерские конторы и тотализаторы хотят обязать перечислять на спорт 3% с доходов. "Известия" выяснили, что соответствующий проект закона внесут 14 марта в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.