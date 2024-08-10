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Бахмут им покажется сказкой»: «Вагнерам» под Курском даны особые полномочия. Пленных не будет

Бахмут им покажется сказкой»: «Вагнерам» под Курском даны особые полномочия. Пленных не будет

Бахмут им покажется сказкой»: «Вагнерам» под Курском даны особые полномочия. Пленных не будет   Министр обороны России Андрей Белоусов разыграл мощный козырь для ситуации под Курском, направив в регион бойцов ЧВК "Вагнер".

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Я про колонну и персональную ответственность : во первых ,,отдавшего приказ,, так учили. Во вторых, вопрос, у колонны должны быть свои ведущие? С птичками ?
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14 час.
Юрий Солдаткин
Неужели тупым сотрудникам МВД непонятно.что камеры на  европейской части России могут использовать хохлы? Жадность до штрафов,поступающих с видеокамер, превышает риски возможных человеческих жертв от вражеских ракет и дронов.
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8 час.

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