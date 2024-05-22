РНКБ увеличил лимит экспресс-кредитования для представителей малого бизнеса

РНКБ увеличил лимит экспресс-кредитования для клиентов малого бизнеса до 50 млн рублей. Экспресс-кредит можно получить как в форме кредита, так и в форме овердрафта, при этом заявки на экспресс-кредитование рассматриваются в течение одного дня.