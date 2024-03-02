В России разработан первый Российско-китайский инвестиционный индекс

Москва, 1 марта /Синьхуа/ -- Первый в России Российско-китайский инвестиционный индекс /Индекс А1/, оценивающий развитие инвестиций из КНР в регионы РФ, разработан Институтом Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/ совместно с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и инвестиционной компанией А1.