Один в небе против армады: феноменальный бой Василия Сидоренкова

Меня всегда поражало, насколько по-разному складываются судьбы людей на войне. Кто-то годами тянет лямку, выполняя рутинную, но необходимую работу, а кто-то, кажется, рожден для того, чтобы вписать свое имя в историю одним-единственным поступком.