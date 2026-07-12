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Наука и Техника

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Один в небе против армады: феноменальный бой Василия Сидоренкова

Меня всегда поражало, насколько по-разному складываются судьбы людей на войне. Кто-то годами тянет лямку, выполняя рутинную, но необходимую работу, а кто-то, кажется, рожден для того, чтобы вписать свое имя в историю одним-единственным поступком.

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