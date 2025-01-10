Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

Вошь ты гнойная!... У тебя шнобель вороны, а не обыкновенный нос славянина С

ВТ

Вячеслав Тарасов

В советское время их никто не зомбировал, а они считали себя выше "поганих" москалей. За киевлян и полтавчан знаю из собственного опыта. Кто им перепрошил сознание и когда это случилось, историки расскажут.