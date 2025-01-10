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Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

Главным медиасобытием уходящей недели стало видео с нашлемной камеры украинского боевика, на которой от его лица запечатлён стрелковый бой, перешедший в рукопашную схватку.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вошь ты гнойная!... У тебя  шнобель вороны,  а   не  обыкновенный нос славянина С
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4 час.
Владимир Алтайцев
Да, грязный  нацист, не принимает тебя  Россия. Сдохни, падаль.
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4 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
В советское время их никто не зомбировал, а они считали себя выше &quot;поганих&quot; москалей. За киевлян и полтавчан знаю из собственного опыта. Кто им перепрошил сознание и когда это случилось, историки расскажут.
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21 мин.

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