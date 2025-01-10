Главным медиасобытием уходящей недели стало видео с нашлемной камеры украинского боевика, на которой от его лица запечатлён стрелковый бой, перешедший в рукопашную схватку.
Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вошь ты гнойная!... У тебя шнобель вороны, а не обыкновенный нос славянина С
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4 час.
Владимир Алтайцев
Да, грязный нацист, не принимает тебя Россия. Сдохни, падаль.
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4 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
В советское время их никто не зомбировал, а они считали себя выше "поганих" москалей. За киевлян и полтавчан знаю из собственного опыта. Кто им перепрошил сознание и когда это случилось, историки расскажут.
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21 мин.
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