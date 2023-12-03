Россиянин напал на пассажиров автобуса и устроил массовую драку

В Челябинской области мужчина напал на пассажиров в салоне автобуса. Зачинщик конфликта в состоянии алкогольного опьянения и с предметом, похожим на холодное оружие в руках, устроил дебош — начал ломать кресла и двери.
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