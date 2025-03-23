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Плющев о допуске России на ОИ-2026: «Появился свет в окошке, однозначно. Все будут танцевать от договоренностей США и России – олимпийское движение финансируется из Америки»

Ранее стало известно, что сейчас у Международной федерации хоккея (ИИХФ) есть два плана проведения олимпийского хоккейного турнира – со сборной России и без нее.

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