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Сегодня в Челябинске откроется выставка песочной скульптуры

Сегодня в Челябинске откроется выставка песочной скульптуры

12 представленных работ посвящены истории города. Мэр Челябинска Наталья Котова в своем инстаграм-аккаунте анонсировала открытие в городе Первого Фестиваля песочной скульптуры.

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