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По книге Владимира Лебедева о Тульской оборонительной операции снимаются документальные фильмы

По книге Владимира Лебедева о Тульской оборонительной операции снимаются документальные фильмы

В наше время редко встретишь книгу, которая написана не ради денег или славы, а во имя памяти. Новая книга почётного гражданина Тулы и Тульской области генерал-майора Владимира Петровича Лебедева из серии «Хранить вечно» - именно такая.

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