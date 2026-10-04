По книге Владимира Лебедева о Тульской оборонительной операции снимаются документальные фильмы

В наше время редко встретишь книгу, которая написана не ради денег или славы, а во имя памяти. Новая книга почётного гражданина Тулы и Тульской области генерал-майора Владимира Петровича Лебедева из серии «Хранить вечно» - именно такая.
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