Эксперты помогли установить личность злоумышленника, который совершал кражи из дачных домов под Бобруйском.

В апреле-мае в Бобруйском районе зафиксирована серия краж из дачных домов. Как правило, злоумышленник проникал в чужие дома путем разбития или выставления оконного стекла, повреждения засова входной двери.
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