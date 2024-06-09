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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Эксперты помогли установить личность злоумышленника, который совершал кражи из дачных домов под Бобруйском.

Эксперты помогли установить личность злоумышленника, который совершал кражи из дачных домов под Бобруйском.

В апреле-мае в Бобруйском районе зафиксирована серия краж из дачных домов. Как правило, злоумышленник проникал в чужие дома путем разбития или выставления оконного стекла, повреждения засова входной двери.

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